الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حماية

طالب مستهلكون بوضع ضوابط حماية على قطع غيار السيارات التي تباع من دون ضمان، إذ ترفض معظم المحال استبدالها حال ظهور عيب عند تركيبها، الأمر الذي يكبدهم خسارة مالية، مشيرين إلى أن الجهات المعنية بحماية المستهلك، لا تقف بجانبهم عند الشكوى في مثل هذه الحالة.

إزعاج

شكا سكان منطقة الممزر في دبي، شارع (7 بي)، وجود حافلات عمال وحافلات نقل جماعي تقف بالمنطقة السكنية، مسبّبة إزعاجاً شديداً للسكان، إضافة إلى تسببها في ازدحام طرق المنطقة، وتشويه المنظر العام، إلى جانب وجود سلوكات مرفوضة من قبل بعض السائقين، وتجمعات وقت المساء والفجر، مطالبين هيئة الطرق والمواصلات بدبي التدخل لإنهاء هذه الظاهرة.

كمامة

لاحظ مصلون في مساجد بعجمان عدم التزام بعض المصلين ارتداء الكمامات، مطالبين أئمة المساجد بتنبيه المصلين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الحدّ من جائحة فيروس «كوفيد-19»، حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.

مظلة

اقترح قرّاء إلزام شركات توصيل الطلبات إضافة مظلّة تثبت فوق رؤوس سائقي الدراجات النارية، وذلك لحمايتهم من حرارة الشمس المباشرة على رؤوسهم، لاسيما خلال أشهر الصيف.

بريد

أثنى مراجعون لبريد الإمارات فرع عجمان، على سهولة وسرعة إنجاز المعاملات، والتزام موظفي البريد تطبيق إجراءات التباعد بين المراجعين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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