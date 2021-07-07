الامارات | إطلاق برنامج شهادة الأبحاث السريرية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج شهادة الأبحاث السريرية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، برنامج شهادة الأبحاث السريرية (KU-CRC)، بهدف تقديم أساسيات الكفاءة والمهارة اللازمة للأطباء لإجراء الأبحاث السريرية بالاعتماد على مشروع مؤسسي بحثي حقيقي يتيح لهم التدريب العملي وبناء الخبرة داخلياً.

وتم تصميم برنامج التدريب، الذي يستمر لستة أشهر، على مستوى عالمي ليستفيد منه ممارسو الرعاية الصحية، ويشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الطبية المساعدة، والمحترفين المتعاونين في دعم الخدمات الصحية، حيث سيتم في البداية استهداف الأطباء المقيمين من منشآت صحية عدة، على أن يتاح في المستقبل لجميع فئات المهن الطبية من المهتمين بالأبحاث السريرية، والذين يطمحون إلى تحسين مهاراتهم وتطوير معارفهم في هذا المجال.

ويقدم برنامج شهادة الأبحاث السريرية من «صحة» وجامعة خليفة أساسيات الكفاءة والمهارة اللازمة للأطباء لإجراء الأبحاث السريرية بالاعتماد على مشروع مؤسسي بحثي حقيقي يتيح لهم التدريب العملي وبناء الخبرة داخلياً، وذلك بالاستفادة من مجموعة من الندوات الفصلية في الحرم الرئيس لجامعة خليفة، إلى جانب قرابة 20 ندوة افتراضية أسبوعية، وعدد غير محدود من الإرشادات والاستشارات المقدمة على مستوى الخبراء عبر الإنترنت.

كما سيزود البرنامج المشاركين بالمهارات الأساسية لفهم الأبحاث السريرية وتنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم أيضاً من نشر أعمالهم البحثية وأوراقهم الأكاديمية بنجاح.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «صحة» الدكتور أنور سلّام: «استجابة لرؤية القيادة بدأت (صحة) الارتقاء بالبنية التحتية للرعاية الصحية، لضمان تلبية احتياجات المجتمع، دون الحاجة للسفر خارج الدولة للحصول على رعاية الخبراء، إذ يتمثل جزء كبير من مهمتنا في تزويد أخصائيي الرعاية الصحية لدينا بفرص التعلم والتطوير الواسعة».

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