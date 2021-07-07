الامارات | امتحانات الإعادة لطلبة الـ 12 الأحد «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الإعادة لطلبة الـ 12 الأحد «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم الأحد المقبل موعداً لبدء امتحانات الإعادة لطلبة الصف الـ12 (مسارات النخبة والمتقدم والعام والتطبيقي) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويؤدي الطلبة الامتحانات إلكترونياً «عن بُعد»، وسيتم ربط الأسئلة بزمن محدد.

وذكرت جداول الامتحانات التي اعتمدتها المؤسسة، أخيراً، موجهات عامة للطلبة الذين سيخوضون امتحانات الإعادة، وهي أن الامتحان يطبق لطلبة الصف الـ12 في مواد المجموعة (A)، وأن الطلبة المستهدفين هم الراسبون في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A) في نهاية العام الدراسي 2020/‏‏‏2021، والامتحان يطبق إلكترونياً «عن بُعد» لجميع الطلبة الذين لديهم إعادة في مادة أو أكثر، ويحصل الطالب على بطاقة الدخول للامتحان من خلال خاصية الإشعارات في بوابة التعليم الذكي «LMS».

ومن الموجهات العامة، سيتم ربط الأسئلة بزمن محدد، ويمكن استخدام الآلة الحاسبة خلال فترة الامتحان.

ويستهل طلبة جميع المسارات امتحانات الإعادة بمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأحد، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاني اللغة العربية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة مساري النخبة والتطبيقي امتحان اللغة العربية فقط، ويوم الثلاثاء يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية.

لا امتحانات تحسينية للعام الدراسي الجاري

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنها قرّرت تطبيق امتحانات الإعادة لطلبة الثانوية، ولا يوجد امتحانات «تحسينية»، لطلبة الصف الـ12 للعام الدراسي الجاري.

وأوضحت أن الطلبة المعنيين بامتحانات «التحسين» حققوا نتائج متقدمة، تتضاءل معها فرصة استفادتهم من تلك الامتحانات، لذلك قررت المؤسسة تطبيق امتحانات الإعادة فقط.

وأشارت إلى أن المدارس على أتم جاهزية للتعامل مع ملاحظات الطلبة وأولياء أمور الطلبة بخصوص النتائج.

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