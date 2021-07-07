الامارات | «الطوارئ والأزمات» تُحدّث إجراءات الحجر المنزلي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تُحدّث إجراءات الحجر المنزلي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالات إيجابية، إذ تصل مدة الحجر المنزلي للمطعّمين إلى سبعة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك الساعة في اليوم السابع.

ويمتد الحجر المنزلي لغير المطعّمين لـ12 يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الـ11، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الـ12 في حال كانت النتيجة سلبية، ويمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً من دون الحاجة إلى حجز موعد وفك السوار الإلكتروني، في أحد مراكز تقييم «كوفيد-19» المتميزة، والموجودة في مناطق مختلفة.

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