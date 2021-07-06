«طرق دبي» تعرض أسماء سائقي التاكسي على إشارة الأجرة الصفراء

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن استكمال مبادرة عرض أسماء سائقي التاكسي على إشارة الأجرة الصفراء في أعلى مركبات الأجرة تقديراً لجهود السائقين المتميزين الذين عززوا قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية خلال جائحة «كوفيد - 19» ببذل جهود في العمل لساعات إضافية خلال الظروف الاستثنائية.

وانتهت الهيئة من وضع الملصقات على 638 مركبة أجرة لمختلف شركات الامتياز بما فيها «مؤسسة تاكسي دبي» وفقاً للخطة المعتمدة وحرصت الهيئة على تقدير السائقين المتميزين تحفيزاً لهم على مواصلة الأداء بكفاءة ومهنية.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على استحداث برامج تشجيعية للسائقين من خلال مبادرات متنوعة، كما تعمل على استحداث برامج جديدة للسائقين تهدف إلى تدريبهم وصقل أدائهم بشكل متكامل قبل الشروع بقيادة مركبة الأجرة.