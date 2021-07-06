تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 -20 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 23:19 والجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 19:20 والجزر الأول عند الساعة 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 02:29.

