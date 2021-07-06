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أهدى زميله في «التوقيف» مخدر الحشيش

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ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)
أحالت النيابة العامة في دبي أمس متهماً في العقد الثاني من العمر اقترف جناية تسهيل تعاطي مادة مخدرة( حشيش) من دون مقابل لمتهم آخر موقوف، وبذلك أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفقاً لمواد الاتهام.
كما أحالت النيابة العامة متهماً زائراً في العقد الخامس من العمر جلب وحاز بقصد الترويج مادة مخدرة عبارة عن 22 لفافة بلاستيكية شفافة بها مسحوق بلون بيج يزن إجماليا ً 3103 جرامات بالإضافة إلى 6 لفافات بلاستيكية أخرى تحتوي على مسحوق بني اللون وتزن 629 جراماً وجميعها لمادة الهيروين في غير الأحوال المرخص لها قانوناً، وتبين من خلال التحقيقات أنه تم الاشتباه في المتهم من قبل موظف الجمارك في مطار دبي من خلال الأجهزة الداخلية حيث تبين وجود المواد المخدرة في الحقيبة التي يحملها المتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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