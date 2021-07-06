إلغاء الامتحانات «التحسينية» لطلبة الثاني عشر

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إلغاء الامتحانات التحسينية للعام الدراسي الجاري لطلبة صفوف الثاني عشر، والاكتفاء بتطبيق امتحانات الإعادة فقط لطلبة الثانوية.

وأشارت المؤسسة في تصريح صحفي اليوم إلى أن النتائج المتقدمة التي حققها طلبة الثاني عشر في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، تجعل فرص استفادتهم من الامتحانات التحسينية ضئيلة.

ويأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة للوقوف على العائد من الامتحانات المذكورة، مقارنة مع نتائج الفئة المستهدفة من طلبة الصف الثاني عشر التي تم إعلانها مؤخراً. وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المدارس على أتمّ الجاهزية للتعامل مع ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور بخصوص النتائج، وبإمكانهم التوجّه مباشرة إلى المدارس للحصول على إجابات عن استفساراتهم وملاحظاتهم.