الامارات | محمد بن راشد ينعى "مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا" الطاهر بن أحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى "مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا" الطاهر بن أحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطاهر بن أحمد .. مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا بعد صراع مع المرض

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "الطاهر بن أحمد .. مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا .. كان يشرف سنوياً على أكثر من ٥٠٠ ألف طالب في أكبر مسابقة عربية للقراءة .. توفي بعد صراع مع المرض .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه … سيثمر ما بذره قريباً شباباً يرفع بنياناً عظيماً لأمتنا العربية .."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news