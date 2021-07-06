الامارات | 4 أسباب لارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت مدارس خاصة بالإمارات الشمالية، أربعة أسباب لارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي، هي التركيز في الحصة نتيجة غياب المشاغبة بين الطلبة أثناء الدراسة عن بعد، وإعادة استماع الطالب للحصة المسجلة لاحقاً، وجلوس ذوي الطلبة مع أبنائهم في الحصص عن بعد، وإرسال المعلمين أوراق عمل لرفع مستوى الطلبة.

وأكد عدد من مديري ومسؤولي مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، منهم (منى ترحال، وصالح حسن، وعيسى همام، وحمدي زيدان)، أن ارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي ساهم في رفع معنوياتهم وذويهم، إذ إن بعض الطلبة متوسطي المستوى قبل أزمة كورونا وخلال التعليم الواقعي يحصلون على درجات تصل إلى 65% في نهاية الامتحانات الفصلية والنهائية، وخلال العام الدراسي عن بعد ارتفعت درجاتهم من 80% إلى 85% في معظم المناهج الدراسية.

وأضافوا أن تطبيق التعليم عن بعد ساهم في الحد من المشاغبة والمشاكل بين الطلبة، وأدى إلى تراجع التنمر بينهم، الأمر الذي أدى إلى تركيز الطالب في الحصة الدراسية عن بعد، كونه يجلس بمفرده أمام شاشة اللاب توب أو الجهاز الإلكتروني، وتكون مراقبة المعلمين وأسرته مباشرة.

وأوضحوا أن المدارس وفرت للطلبة خدمة تسجيل الحصص الدراسية عن بعد من قبل النظام الإلكتروني، إذ يبدأ المعلمون بتفعيل خاصية التسجيل، ليتمكن الطلبة من إعادة الاستماع إلى الحصة في وقت لاحق لمراجعة الحصص، وفهم أي سؤال لم يفهموه جيداً، ولتدارك الوقت الذي أضاعوه بسبب عدم انتباه البعض أثناء الحصة.

وأشاروا إلى أن جلوس ذوي الطلبة مع أبنائهم أثناء الحصص عن بعد، ومتابعهم اليومية المستمرة، ساهم في تحسن المستوى الدراسي للطلبة، ورفع درجاتهم في معظم المناهج الدراسية، حيث إن الرقابة تلزم الطالب بالتركيز في الدرس ومناقشة أسرته عن أي سؤال صعب مر عليه، كما أن جلوسهم مع الطلبة يمنع تشتتهم أو دخولهم على أي مواقع أثناء الحصص الدراسية عن بعد.

وذكروا أن أهم أسباب رفع درجات الطلبة هو إرسال المعملين أوراق عمل في جميع المناهج الدراسية لجميع الطلبة يومياً، للإجابة على الأسئلة، حيث يصور الطلبة الأوراق بالهاتف وإعادة إرسالها للمعلمين عبر النظام الإلكتروني، ليصحهها المعلمون ومنح الطلبة الدرجات، لرفع مستواهم التعليمي، وحثهم على مراجعة المواد الدراسية يومياً.

وأضافوا أن معظم درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع المراحل الدراسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث كان لبرامج والخطط الدراسية التي تطبقها المدارس منذ بداية العام الدراسي الفضل في تحسين مستوى الطالب المتوسط، لافتين إلى أن معظم الطلبة تأقلموا مع التعليم عن بعد وأصبحوا يعتمدون على أنفسهم في متابعة الحصص الدراسية وتسجيل ملاحظات المعلمين.

وأشاروا إلى أن المدارس سيطرت على جميع المشاكل الفنية والتقنية التي كانت تواجه الطلبة خلال التعليم عن بعد منذ بداية العام الدراسي، الأمر الذي ساهم في تطور الطلبة وحصولهم على درجات مرتفعة في نهاية العام الدراسي.

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