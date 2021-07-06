الامارات | هيئة الطرق والمواصلات تنجز مبادرة عرض أسماء سائقي التاكسي على إشارة الأُجرة الصفراء

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق والمواصلات تنجز مبادرة عرض أسماء سائقي التاكسي على إشارة الأُجرة الصفراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استكمال مبادرة عرض أسماء سائقي التاكسي على إشارة الأجرة الصفراء في أعلى مركبات الأجرة، وذلك تقديرا لجهود سائقي الأجرة المتميزين الذين عززوا من قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية خلال فترة جائحة كوفيد19، من خلال بذل جهود في العمل لساعات إضافية خلال الظروف الاستثنائية للجائحة.

وانتهت الهيئة من وضع الملصقات على عدد 638 مركبة أجرة لمختلف شركات الامتياز بما فيها مؤسسة تاكسي دبي، وفقاً للخطة المعتمدة من قبل الهيئة، وحرصت الهيئة على تقدير السائقين المتميزين تحفيزاً لهم على مواصلة الأداء بكفاءة ومهنية.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على استحداث برامج تشجيعية للسائقين من خلال مبادرات متنوعة مثل جائزة السلامة المرورية التي تم إطلاقها منذ 9 سنوات، وتكريم السائقين الأمناء بشكل شهري، بالإضافة إلى تكريم سائقي مركبات الأجرة من ذوي الخدمة المتميزة وغيرهم، حيث تم رصد مبلغ مليوني درهم سنويا كمكافآت للسائقين المتميزين، بالإضافة إلى توفير تذاكر سفر لاستقدام عائلات السائقين المتميزين في جائزة السلامة المرورية بتأشيرة زيارة بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والأسري لهم.

والجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على استحداث برامج جديدة للسائقين تهدف إلى تدريبهم وصقل أدائهم بشكل متكامل قبل الشروع بقيادة مركبة الأجرة، باعتبارهم سفراء يترجمون استراتيجية الهيئة بدعم وتعزيز السلامة المرورية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لحكومة دبي بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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