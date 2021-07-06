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الامارات | أبوظبي تحدِث إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة ايجابية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدَثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأوضحت اللجنة أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى 7 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك الساعة في اليوم السابع.

ويمتد الحجر لغير المطعمين لأثني عشر يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الحادي عشر، وفك الساعة في اليوم الثاني عشر في حال كانت النتيجة سلبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً دون الحاجة لحجز موعد وفك الساعة، في أحد مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة، والمتواجدة في ميناء زايد ومستشفى المفرق وأدنيك في مدينة أبوظبي، ومركز المعارض - الخبيصي في مدينة العين، وفي مدينة زايد بمدينة الظفرة و أي من المستشفيات التابعة لشركة صحة في مدينة الظفرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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