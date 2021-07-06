جامعة أبوظبي تطلق مبادرات ذكية خلال الجائحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة أبوظبي حزمة من المبادرات الذكية لتعزيز برامجها التعريفية للطلبة الجدد والتواصل معهم ومع أولياء أمورهم عن بُعد، بطرق مبتكرة تتيح لهم صورة شاملة عن الجامعة وبرامجها الدراسية، في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد. وشملت المبادرات والبرامج الطلبة الجدد وتمكنت من تعريفهم بالجامعة وبرامجها وكلياتها، وتسهيل إجراءات التواصل والتسجيل والقبول.

وأطلقت الجامعة أيضاً موقعاً إلكترونياً ضمن مبادراتها المجتمعية لتوفير عدد كبير من الدورات والمحاضرات التي تستهدف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والكوادر الإدارية، مع منح الحاضرين شهادات للحضور، وسجلت هذه المبادرة إقبالاً غير مسبوق بحضور 13000 مشارك من داخل الدولة وخارجها من الدول العربية والأجنبية.

بسام مرّة

وأكد بسام مرّة مدير إدارة التسويق واستقطاب الطلبة حرص جامعة أبوظبي على توفير كل السبل والإمكانات خلال الجائحة ليحظى الطلبة الجدد وأولياء أمورهم ببداية رائعة للتجربة التعليمية، مشيراً إلى أن عقد عشرات الندوات التعريفية عن بُعد، والتي حرصت على الرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور والتأكيد على أهمية امتحانات الأيمسات والتنوية بقوانين الوزارة الخاصة بقبول الطلبة في الجامعات للعام الدراسي 2021/2022.

وقد أطلقت الجامعة مبادرات أخرى تمكن الطلبة من حجز مواعيد للتسجيل والقبول عن بُعد عن طريق منصة تيمز، والتي كان لها أثر كبير في تسهيل الإجراءات على الطلبة، حيث استفاد من هذه المبادرة 5000 طالب وطالبة محلي ودولي، بالإضافة إلى تسهيل عملية حجز المواعيد لزيارة الجامعة والحصول على إجابة عن استفساراتهم.

وعقد قسم القبول والاستقطاب خلال الجائحة والتحول إلى العمل عن بُعد بعقد أكثر من 40 جلسة تعريفية حول برامجها الدراسية.