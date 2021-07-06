«دقائق من ذهب» في «الإمارات للتنمية الاجتماعية»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أمس، الجلسة الحوارية «دقائق من ذهب لخدمة الوطن» قدمها الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأدار الجلسة الإعلامي محمد غانم، بحضور خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، وعدد من المسؤولين.

واستعرض الشيباني خلال المحاضرة التي أقيمت بمقر الجمعية في منطقة الظيت برأس الخيمة، مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، أكد خلالها الدور العالمي لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، والريادة في إرساء قيم الخير والمساعدة التي تلبي على الفور نداء الواجب الإنساني، وإغاثة كل محتاج.

وأكد الشيباني خلال الجلسة الحوارية، أن دولة الإمارات تواصل تقدمها في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، رغم المكانة التي حققتها إقليمياً ودولياً، حيث عودتنا قيادتنا الرشيدة على الاستمرار في العطاء تحت أية ظروف، مؤكداً أهمية تنسيق الجهات المعنية وأبناء الشعب الإماراتي من أصحاب الأيادي البيضاء في تنفيذ العمل الخيري داخل الدولة وخارجها لتنظيم إقامة تلك المشاريع وإعطاء الأولوية لها.

وأشار إلى أن العمل الخيري استفاد كثيراً من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات منذ بداية انتشار جائحة كورونا، في تطوير العمل الإنساني والخيري، ورفع مستوى جاهزيته وكفاءته، داعياً كل من يرغب في تنفيذ عمل خيري أن يحوله إلى وقف خيري تابع للجهات المختصة على مستوى الدولة، حيث قامت الإمارات بعمل قاعدة بيانات شاملة تخدم توجه الدولة، والذي ساهم في تعزيز مكان دولة الإمارات عالمياً، وفوزها بالمركز الأول.

مسيرة مهنية

استعرض الشيباني، مسيرته المهنية التي بدأت قبل 50 عاماً قبل أن يتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حيث بدأ مسيرته كمشرف إدارة في «معارف دبي» عام 1971، وفي وزارة التربية والتعليم 1972، حيث كلف وقتها برئاسة أول بعثة حج للطلبة في دولة الإمارات، وفي عام 1973 ترأس أول بعثة حجاج لحكومة دبي، وفي عام 1976 تولى منصب رئيس قسم في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى عمله وكيلاً مدرسياً في وزارة التربية والتعليم قبل أن ينتقل إلى تولي منصب مدير مدرسة في عام 1978، وفي عام 1982 شغل منصب مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مهامه مديراً لمنطقة دبي التعليمية.