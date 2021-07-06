المطروشي والملا يتحدثان للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تنظيم مؤتمر صحفي غداً، بحضور كل من رائدي الفضاء للدفعة الثانية من برنامج الإمارات للفضاء، محمد الملا ونورا المطروشي، للحديث حول تفاصيل التدريبات التي يخضعان لها.

كما دعا المركز الجمهور إلى توجيه أسئلته لهما عبر مقطع فيديو لا يتجاوز 30 ثانية، يتم إرساله إلى حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه سيتم اختيار مجموعة من الأسئلة وطرحها على فريق الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، للإجابة عنها خلال المؤتمر الصحفي يوم غد الثلاثاء، في أول ظهور إعلامي لرائدي الفضاء الجديدين.

وكان الرائدان نورا المطروشي ومحمد الملا قد باشرا تدريباتهما في مقر المركز بمنطقة الخوانيج في دبي يوم 25 أبريل الماضي، والتي تعد مرحلة تحضيرية لهما حتى ينخرطا في التدريبات الأساسية بوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، قبل نهاية العام الجاري، ضمن فريق دولة الإمارات الذي يشمل حالياً هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

ويعمل الرائدان الجديدان على تدريبات مختلفة، تتراوح مدتها من 5-7 ساعات يومياً، وتشمل فن إلقاء المحاضرات والتحدث مع الجمهور، والتحدث أمام الكاميرا، واللياقة البدنية، والتدريب في محطات الطيران. كما يخوض رائدا الفضاء برنامجاً تدريبياً داخل مركز محمد بن راشد للفضاء، يتضمن دورات تستمر 6 أشهر، بعضها نظري والآخر عملي، وتشمل أكثر من 15 تدريباً متنوعاً، تماثل التي خاضها هزاع المنصوري وسلطان النيادي في روسيا، وتكمل الجوانب التي يحتاجان إليها، سواء كان ذلك على المستوى البدني أو النفسي أو العلمي، وسيلتحق الرائدان الجديدان بزميليهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي في «ناسا» مع نهاية العام الجاري، لإجراء التدريبات في مركز ليندون بي جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في ولاية تكساس.