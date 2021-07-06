تركيب وتسجيل 6940 جهاز «أمان» في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وشركة «ساند» لإدارة المرافق، عن تركيب وتسجيل ما يزيد على 6940 جهاز أمان خلال النصف الأول 2021، وهو الجهاز الذي يقوم بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات ساند لتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق.

خالد بن صقر القاسمي

وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، أن جهاز «أمان» يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح من مخاطر الحرائق، وطالب ملاّك العقارات والمنشآت بإمارة الشارقة بالإسراع بالتسجيل في النظام لما فيه من منافع كثيرة تعود على السكان والممتلكات على حد سواء.

سلطان الكتبي

وقال المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة «ساند» لإدارة المرافق:«بالشراكة والتعاون والتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة، وإدارة الدفاع المدني، تم تركيب وتسجيل ما يزيد على 6940 جهاز أمان في مختلف مناطق الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأجندة وخطة الفريق من أجل تغطية المنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية كافة، ويعتبر تركيب «أمان» إلزامياً لجميع المنشآت في الإمارة، تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة».

وأشار الكتبي إلى أن الهدف هو الوصول إلى امتثال 100% من ملاّك ومستثمري العقارات والمنشآت والمرافق في إمارة الشارقة التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث في نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن مثل هذه المهمة تدخل ضمن اختصاصات «ساند»، التي تشمل، الإدارة المتكاملة للمرافق، وخدمات العناية بالمرافق العامة والخاصة وإدارة المشاريع الفنية في البناء، والنطاقات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، مثل استراتيجيات الوقاية من الحرائق، وفحص الصحة والسلامة البيئية والتدريب، وتكامل أنظمة الأمن.

إلى ذلك، يعتبر «أمان» النظام المعتمد بإمارة الشارقة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لعام 2019م، حيث يلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب نظام أمان لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة، ضمن منظومة إنذار تنبه في حالة الحريق والحالات الطارئة، ويتصل النظام بغرفة العمليات التابعة لإدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة.

وتبلغ تكلفة تركيب جهاز»أمان«4200 درهم، وهو نظام الربط الإلكتروني لأجهزة الإنذار مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات «أمان» التابعة لشركة «ساند»، الذراع التنفيذية للمشروع التي تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.