«معاً»: 5 ركائز أساسية للعمل الاجتماعي بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، 5 ركائز أساسية لمنظومة العمل والبرامج الاجتماعية بأبوظبي، تشمل الحاضنة الاجتماعية وعقود الأثر الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة المجتمعية وصندوق الاستثمار الاجتماعي والتواصل، وذلك ضمن تقرير الأثر الاجتماعي الذي أصدرته الهيئة مؤخراً.

ووفقاً للتقرير الذي تلقت «الاتحاد» نسخة منه، دشنت «معاً» أكثر من 70 شراكة جديدة عبر القطاع العام والخاص والمجتمع المدني للاستفادة من المهارات والخبرات لدى مختلف الجهات الفاعلة من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية القصوى، كما تم استضافة 98 ورشة عمل مجتمعية شملت التدريبات التطوعية وجلسات تبادل المعارف، والتي استفاد منها 2900 من أفراد المجتمع والجهات ذات الصلة، كما تم تناول 10 أولويات اجتماعية حددتها حكومة أبوظبي، حيث وضعت الهيئة الأفراد والمجتمع في قلب عملية التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من المشاريع الاجتماعية الناشئة في أبوظبي، ومنها مشروع «هولد ماي أمبريلا» لتوجيه ومساعدة مقدمي الرعاية للصحة النفسية، عبر التزويد بمجموعة من الأدوات ومنصة يمكن استخدامها كدليل للتشخيص وكيفية العناية بالمرضى وما يجب أن يتوقعوه، لدعمهم في توفير الإرادة والعلاج المناسبين، إضافة إلى مشروع «ستوريكالي»، وهي منصة تساعد على التواصل مع العائلات بطريقة هادفة، من خلال توفير قوالب قصصية تستهدف تمكين الأشخاص من مشاركة قصصهم الشخصية وتاريخهم وهويتهم عبر الكتب المطبوعة والإلكترونية.

وأوضح التقرير وجود مشروع «همة»، والذي يستهدف تقديم ورش عمل بعد وقت المدرسة للفتيات بين سن 9 و13 عاماً، بهدف إدراك مكانتهن وبناء احترام الذات وزيادة الوعي حول الصحة النفسية وتطوير الكفاءات والمهارات، كما أشار التقرير إلى مشروع «بتر توغذر» والهادف لوضع خطط مخصصة للأشخاص العائدين إلى أسرهم بعد مغادرة المستشفى نتيجة للأمراض النفسية.

وبين التقرير أن «معاً» تواصل تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين المبتكرين، من خلال طرح أفكار إبداعية لتشكيل منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية، عبر إنشاء قطاع ثالث مزدهر وقوي وإنشاء فرص عمل تعزز الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التغيير الإيجابي المستدام، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق 7 تطبيقات إلكترونية لعدد من مؤسسات الحاضنة الاجتماعية، كما بلغ حجم التمويل 6 ملايين درهم للمشاريع الاجتماعية الناتجة عن الحاضنة والمسرع الاجتماعي.