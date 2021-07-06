إطلاق «مجلس التواصل الاجتماعي» في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «مجلس وسائل التواصل الاجتماعي» لتكون المبادرة الأولى من نوعها في الإمارة، لدعم التنسيق والتعاون بين الدوائر الحكومية في مجال النشر الإعلامي في الإمارة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى للمجلس عبر تقنية الاتصال، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والمقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، بمشاركة أعضاء ممثلين عن 13 دائرة وهيئة حكومية في إمارة عجمان.

وقال المقدم أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، رئيس المجلس، إن المبادرة جاءت ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز التنسيق والتعاون بين ممثلي الإعلام والعلاقات العامة في الدوائر والهيئات المحلية بالإمارة في مجال النشر الإعلامي، والإعلان والتوعية، ليكون المجلس حلقـــة وصل فعالة بين جميــــع الدوائر المحلية، ويتكون المجلس من رئيس ونائب وأعضاء يتم اختيارهم من قبل المسؤولين من الجهات المعنية.

وأضافت الرائد نورة سلطان الشامسي أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بمستوى الجودة في النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدوائر الحكومية، وتركز آلية عمل المجلس على تحقيق السرعة والجودة في النشر، وتعزيز التعاون في التسويق للخدمات الذكية، والحفاظ على المجتمع وأفراده من خلال التصدي للشائعات، وتوعية الجمهور حول الجرائم الإلكترونية.

خدمة المجتمع

استهل مدير الجامعة مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالترحيب بالحضور، مؤكداً أنه بدعم كامل ومستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، تبوأت الجامعة مكانة مرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، موضحاً بأن الجامعة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى خدمة المجتمع والمشاركة في تطويره من خلال التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية، كما إنها تسعى من خلال كلياتها ومراكزها البحثية المتنوعة إلى تطوير الأبحاث العلمية التي تخدم وتطور وتنمي المجتمع.

وفي كلمته أكد طالب المري على أهمية مذكرة التفاهم، والتي قال إنها تأتي تتويجاً للعلاقة المميزة بين الدائرة والجامعة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات ووضع أطر للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين تحقيقاً للأهداف المشتركة.