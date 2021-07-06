«حب العمل التطوعي».. ورشة للأطفال بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

قدمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي ورشة للأطفال بعنوان: «مهارات حب العمل التطوعي»، وذلك ضمن برامج معسكر حصاد التطوعي الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية للأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، وتهدف الجائزة من خلال هذه الورشة إلى صقل مهارات التطوع لدى الجيل الناشئ بأهمية العمل التطوعي.

واستهلت الورشة التي قدمتها مريم العبيدلي منسق العلاقات العامة، بقصة عن «براعم التطوع» وهي قصة أصدرتها جائزة الشارقة للعمل التطوعي ضمن إصداراتها الموجهة للأطفال، كما تطرقت الورشة إلى العمل التطوعي المخصص للأطفال وأنواعه والنماذج التطوعية الناجحة من الأطفال، بالإضافة إلى عرض سلسلة من اللقطات المرئية المعبرة عن العمل التطوعي.

وبدورها، أكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، تعد هذه الورشة المخصصة أحد أوجه التعاون والشراكة التي تقيمها الجائزة مع العديد من المؤسسات الحكومية بالشارقة ومن ضمنهم دائرة الخدمات الاجتماعية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الورش التي تنفذها الجائزة لصالح الأطفال تسعى إلى تعزيز وصقل هوايات ومهارات الأطفال وإكسابهم المعارف الضرورية في مجال العمل التطوعي، ولا سيما أن غرس قيم التطوع لدى الأطفال من أولويات الجائزة.

الفراغ

أضافت المدير التنفيذي للجائزة، أن مثل هذه البرامج تسهم إلى حد كبير في توعية أطفالنا وإشغال أوقات فراغهم بأمور مفيدة، ولا سيما بعض السلوكيات السلبية التي يتعرض لها الأطفال نتيجة للفراغ، أو التأثيرات التي خلفتها ظروف جائحة كورنا (كوفيد- 19)، ولذا تتقاسم «الجائزة» الرؤى مع الجهات الأخرى في أن البرامج التطوعية لدى الأطفال تعد أحد البرامج الواقية لأبنائنا من تلك السلوكيات أو التأثيرات السلبية.