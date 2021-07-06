«علامة دبي للوقف» لـ «دار البر»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت مظلة إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، جمعية دار البر «علامة دبي للوقف»، التي يمنحها المركز المتخصص للمؤسسات الحكومية والخاصة، صاحبة المبادرات والمساهمات المجتمعية المستدامة، المبنية على مفهوم «الوقف المبتكر»، تقديراً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية للجمعية في هذا المجال الحيوي.

وتملك «دار البر» وتدير حالياً 26 مشروعاً وقفياً، في 3 إمارات، 12 مشروعاً منها في دبي، مقابل 4 في عجمان، و10 مشاريع في رأس الخيمة، في حين بلغت الإيرادات الإجمالية لمشاريع الوقف الخيري العائدة للجمعية خلال العام (2020) 2.465.407 مليون درهم.

وسلم علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، الشهادة الخاصة بـ«علامة دبي للوقف» للدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية، بمقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي. ويقدم المركز «علامة دبي للوقف» لمؤسسات القطاعين العام والخاص في إطار نوع من التقدير للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.