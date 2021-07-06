الإحسان الخيرية تطلق حملة الأضاحي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإحسان الخيرية مشروعها السنوي لاستقبال الأضاحي وتوزيعها على الأيتام والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، حيث تستهدف هذا العام توزيع لحوم الأضاحي قرابة 5000 أسرة معوزة داخل الدولة ضمن خطتها هذا العام.

ودعت جمعية الإحسان أصحاب البر وأهل الخير بالتبرع لهذا المشروع خاصة الذين يرغبون في تقديم أضحيتهم وتبرعاتهم للوصول إلى مستحقيها من المحتاجين، كما إن في هذا الهدي خيراً عظيماً للجميع، والجدير بالذكر أن الجمعية قدمت العديد من طرق التبرع بهدف التسهيل على أصحاب الأيادي البيضاء، من خلال الرسائل النصية والخط الساخن وطرق التبرع الإلكتروني المختلفة.