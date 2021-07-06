تفاهم بين جامعة وأوقاف الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة الأوقاف بالشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، وقعها عن الدائرة طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف وعن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، بهدف التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية ودعم المشاريع البحثية، ولاسيما المرتبطة منها في المجالات الشرعية والوقفية، والتعاون في بحث إمكانية إنشاء وقف تعليمي مشترك بين الطرفين، والمشاركة في الفعاليات والندوات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والبرامج التدريبية وورش العمل، وتسويق المشاريع الوقفية.