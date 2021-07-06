الامارات | بدء تلقي طلبات القبول في الكليات العسكرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات القبول في الكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة التجنيد المشتركة لمرشحي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بدء تسلّم طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 (الذكور)، كمرشحين بالكليات العسكرية والجامعات.

ويشمل التقدم إلى برامج الجامعة العسكرية، كلية زايد للمهندسين، كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، كلية خليفة بن زايد الجوية، الدارسين الجامعيين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مجموعة الشروط العامة للالتحاق، وهي أن يكون من مواطني الدولة، ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، ولا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يتجاوز الـ22 سنة، وألّا يقل طول القامة عن 165 سم، مع اجتياز جميع الفحوص الطبية.

وأوضحت أن الالتحاق سيكون بمعسكر التقييم لمدة أسبوع، واجتياز الاختبارات التالية، اختبار «الإمسات» في (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الفيزياء) بدرجة لا تقلّ عن 1250، اختبارات اللياقة البدنية (جري 2 كم - ضغط الذراعين 22 - ضغط البطن 26)، واجتياز المقابلة الشخصية.

وحدّدت اللجنة أماكن استقبال الطلبات، في شعبة تجنيد أبوظبي «معسكر آل نهيان»، قسم تجنيد منطقة الظفرة «قاعدة ليوا»، قسم تجنيد العين «معسكر العين»، شعبة تجنيد الشارقة «منطقة الرحمانية»، قسم تجنيد المنامة «معسكر المنامة».

وبيّنت أن أوقات الدوام من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً.

واشترطت اللجنة في المتقدمين إلى مسار الدارسين الجامعيين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ألّا تقل النسبة عن 90% للدارسين الجامعيين، وأن يكون حاصلاً على 1250 درجة في اختبار «الإمسات»، فيما يشترط في مسار الجامعة العسكرية ألا تقل النسبة عن 85% للدارسين الجامعيين، واجتياز اختبار «الإمسات»، وفي مسار كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية وكلية خليفة الجوية ألّا تقل النسبة عن 85% للكليات العسكرية، وأن يكون حاصلاً على 1250 درجة في اختبار اللغة الإنجليزية (الإمسات).

وبالنسبة لمسار برنامج كلية زايد للمهندسين، يشترط ألّا تقل النسبة عن 85%، وأن يكون حاصلاً على 80% في مادة الرياضيات، و80% على الأقل في مادة الكيمياء أو الفيزياء في المسار المتقدم، وأن يكون حاصلاً على 90% في مادة الرياضيات، و90% على الأقل في مادتي الكيمياء أو الفيزياء في المسار العام، وأن يكون حاصلاً على 1250 درجة في اختبار اللغة الإنجليزية (الإمسات).

وذكرت أن طلبات الانتساب لكلية زايد الثاني العسكرية وكلية الشرطة سيتم تسلّمها بعد اجتياز دورة الخدمة الوطنية لخريجي الثانوية العامة لهذا العام.

• يجب أن يكون المتقدم من مواطني الدولة ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

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