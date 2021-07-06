الامارات | منح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم

شكرا لقرائتكم خبر عن منح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات لأوائل الثانوية العامة في مختلف المسارات، وأسرهم من المقيمين.

ويأتي ذلك تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم، وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتُمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز، أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت نتائج طلبة الصف الـ12 في جميع المسارات، حيث حقق طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/‏‏‏2021، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم ما يقارب 91%.

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