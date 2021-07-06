الامارات | «الاتحاد للقطارات» تلتقي أهالي الفجيرة استعداداً للمرحلة التشغيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للقطارات» تلتقي أهالي الفجيرة استعداداً للمرحلة التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ملتقى مجتمعياً في المركز الثقافي بإمارة الفجيرة، أقيم للتواصل مع المجتمعات المجاورة لمسار مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارة.

وكانت الشركة وجهت دعوة لأهالي إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، للمشاركة في الملتقى، الذي يعقد خلال الفترة من 3-6 يوليو الجاري، والاطلاع على أهم مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، والفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع الشركاء المحليين لضمان سير الأعمال وفق أعلى معايير السلامة.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية وقعت مع شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، اتفاقية لتنسيق الجهود في ما بينهما على صعيد إجراءات إصدار تصاريح السلامة للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، إذ تمتد المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، وسيسهم اكتمالها في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تولي الشركة اهتماماً بالغاً بالتنمية المستدامة، حيث تحرص على التزامها بمبادئ «حُسن الجوار» للمجتمعات المحلية المحيطة بشبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير البيئية، وحماية التراث الطبيعي الإماراتي.

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