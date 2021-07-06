الامارات | بلدية دبي تغلق 4 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 4 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي أربع منشآت، أول من أمس، بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحدّ من انتشار الفيروس. وأفادت البلدية بأن مفتشيها نفذوا 2214 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها داخل الإمارة، وبلغ متوسط الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية 98%. وشملت قرارات الإغلاق مقهى للشيشة، بسبب اكتظاظ عدد مرتاديه، وصالون حلاقة، بسبب اكتظاظ زبائنه أيضاً، وإغلاق مركز لياقة، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بسبب الاكتظاظ، إضافة إلى إغلاق مركز تدليك «مساج»، لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وسجل مفتشو البلدية مخالفتين على مؤسستين أخريين، ووجهوا 23 تنبيهاً.

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