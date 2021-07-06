الامارات | «طرق دبي» تُدرّب سائقي دراجات توصيل الطلبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُدرّب سائقي دراجات توصيل الطلبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، بالتعاون مع معاهد تعليم قيادة المركبات المعتمدة لديها، بإعداد وتأهيل المحاضرين المنتسبين لهذه المعاهد، لتدريب وتأهيل سائقي الدراجات النارية العاملين في مجال توصيل الطلبات في الإمارة. وتشرف الهيئة على تدريب السائقين، وفقاً للدورة التدريبية التي تم إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي المبادرة في إطار سعي الهيئة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان على طرق دبي، وضمن مشروع متكامل لتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات ومنشآت الوسائط الإلكترونية في الإمارة.

وتتولى معاهد التعليم المعتمدة لدى الهيئة عملية تأهيل السائقين للعمل في هذا القطاع الحيوي، وتحتوي الدورة التدريبية على محاور أساسية، توضح الالتزامات والإجراءات الواجب اتباعها من السائقين لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع.

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