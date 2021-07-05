الامارات | «طريج».. إنشاء مسار مؤقت للبيوت والأراضي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طريج».. إنشاء مسار مؤقت للبيوت والأراضي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عملاءها إلى الاستفادة من خدمة «طريج»، معلنة عن أربع خطوات بسيطة يمكن من خلالها التقديم للحصول على الخدمة عبر «تطبيق خدمات قطاع الأعمال». ويحق للأفراد والشركات في إمارة دبي التقدم لطلب الخدمة لتوفير طريق حصوي مؤقّت إلى قطع الأراضي وضمن حرم الطريق في المناطق التي لا تتوافر فيها طرق إسفلتية.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية إمكانية التقدم للحصول على الخدمة عبر أربع خطوات تبدأ بتحميل تطبيق خدمات قطاع الأعمال، ثم الضغط على خدمة «المرور والطرق» من قائمة الخدمات على الصفحة الرئيسة، ومن ثم اختيار «طريج» والضغط على «تقديم»، ليتم رابعاً إدخال بيانات العميل، وتحميل المستندات المطلوبة، وتأكيد المعلومات.

وتتضمن الوثائق المطلوبة من الأفراد صورة عن بطاقة الهوية، وصورة عن خريطة الأرض، فيما يجب على الشركات توفير الرخصة التجارية، بالإضافة إلى المستندات السابقة الذكر.

وتقدّم الخدمة مجاناً فقط لقاطني الفلل السكنية، فيما تحدد الكلفة بناءً على الكشف الميداني بعد تقديم الطلب بالنسبة لبقية أنواع الأراضي المصنفة تجارية، أو صناعية، أو زراعية، وكذلك العزب.

ويخضع تقديم الخدمة لعدد من الشروط والأحكام تشمل التدقيق في الطلب والموافقة عليه من هيئة الطرق والمواصلات قبل توفير الخدمة، بالإضافة الى تسديد التكاليف للطلبات غير المجانية، وتنفيذ الطريق بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة وضمن حرم الطريق.

ويمكن للعملاء من المقاولين المنفذين لإنشاء الطريق متابعة الطلبات من خلال مركز إسعاد المتعاملين في أم الرمول والتي سيستغرق إنجازها، وفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة، نحو 21 يوم عمل بعد الحصول على شهادة عدم الممانعة، وهي شهادة يقدّمها المقاول المنفذ للطريق إلى الدوائر الخدمية ذات الصلة للحصول على موافقتها كلّها.

ويمكّن تطبيق «خدمات قطاع الأعمال» العملاء من متابعة طلباتهم، والاطلاع على المناقصات الحالية والمستقبلية، وطلب إعلانات تجارية، ودفع الرسوم إلكترونياً، وطلب إصدار شهادات عدم الممانعة الإلكترونية، إضافة إلى العديد من الخدمات المعلوماتية والتفاعلية المتعلقة بالقطاع.

وتتضمن باقة تطبيقات الهيئة الذكية أيضاً، تطبيق «دبي درايف» الذي يوفّر خدمات تتعلق بملكيّة المركبة ومواقف المركبات، إضافة إلى «سالك»، بالإضافة إلى تطبيق «الطرق الذكيَّة» الذي يوفر توجيهاً معلوماتياً معززاً بالخرائط والنقل الحي للحركة المرورية بالصوت والصورة، وإعادة توجيه تلقائية، بالإضافة إلى توفيره نافذة ملاحيّة للإرشاد من دون الحاجة إلى تفعيل الإنترنت على الهاتف الجوَّال.

40 خدمة

تشمل التطبيقات المساعدة للمستخدمين تطبيق «هيئة الطرق والمواصلات في دبي» (RTA)، وهو تطبيق تفاعليّ يضم 40 خدمة مصمّمة خصّيصاً لدعم السائقين ومستخدمي وسائل النقل العام ومراكز الخدمة ومحطات المترو والحافلات، إضافة إلى خدمة حجز مركبات الأجرة والمواقف وغيرها.

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