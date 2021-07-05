حديقة الحيوانات بالعين تطلق المخيم الصيفي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

تطلق حديقة الحيوانات بالعين مخيمها الصيفي الافتراضي المجاني تحت شعار «الحفاظ على الحياة البرية» والذي يبدأ برنامجه في الأول من أغسطس 2021، وسيستمر حتى 18 أغسطس 2021 من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00مساءً.

يقدم المخيم الصيفي تجربة مثيرة ومشوقة للأطفال على مدى أربعة أيام ولمدة ثلاثة أسابيع يتعرف خلالها المشاركون على روعة الحياة البرية، ويكتشفون حقائق مرتبطة بالنباتات والحيوانات، وكيفية بقائها على قيد الحياة، وتحديد أنواعها، إلى جانب التعرف على موائلها الطبيعية، وكيفية المحافظة عليها من خطر الانقراض.ويهدف المخيم إلى استثمار إجازة الصيف في تنمية مهارات الأطفال، وإكسابهم خبرات تعليمية تعزز من قدراتهم، لاسيما مهارات البحث والاستطلاع والاكتشاف، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين المتعة والتعليم في آنٍ واحد.

ويقدم المخيم للمشاركين رحلة افتراضية عبر برنامج تيمز يقوم فيها المشارك بزيارة بعض معارض الحيوانات، مثل معرض الليمور، ومعرض فرس النهر والتمساح، وبيت الطيور، وحديقة الأطفال الاستكشافية، وكما سيتعرفون على سيارة الإسعاف البيطرية والمعدات التي تحتويها، بالإضافة إلى تقديم ورش وأعمال يدوية في صناعة المنطاد وأكياس اللافندر وغيرها الكثير.

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة التسجيل في المخيم من خلال البريد الالكتروني [email protected] أو عن طريق الهاتف 03 7992444. في الفترة ما بين 1-18 يوليو 2021.