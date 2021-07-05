الامارات | المركبة الخفيفة تتسبب في 45.5% من الحوادث على الطرق في فترة الصيف بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المركبة الخفيفة تتسبب في 45.5% من الحوادث على الطرق في فترة الصيف بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة لشرطة دبي بأن أعلى نسبة وفيات في فترة الصيف حسب نوع المركبة المتسببة بالحادث، تصدرتها المركبة الخفيفة بنسبة 45.5% وبعدد 46 حادث وفاة، تلتها الحافلة الخفيفة بنسبة 17.8% وبعدد 18 حادث وفاة،ثم الشاحنة الثقيلة بنسبة 14.8%، وبعدد 15 وفاة، والدراجة النارية بنسبة 11.9% وبعدد 12 حادث وفاة.

وفيما يخص الجنسيات المتسببة في الحوادث فقد تبين أن أعلى نسبة لوفيات الصيف وفق جنسية السائق المتسبب جاءت كالتالي: الجنسية الباكستانية بنسبة 40.6% وبعدد 41 حادث وفاة، تلتها الجنسية الهندية بنسبة 18.8% وبعدد 20 حادث وفاة ثم الجنسية الإماراتية وبنسبة 16.8% وبعدد 17 حادث وفاة.

وتصدر شارع الشيخ محمد بن زايد أعلى نسبة لحوادث الوفيات في ثلاثة أعوام بنسبة 20.8% وبعدد 21 حادث وفاة تلاه شارع الإمارات بنسبة 12.9% وبعدد 13 وفاة ثم شارع الشيخ زايد بنسبة 7.9% وبعدد ثماني وفيات في ثلاث أعوام، كما تصدرت منطقة الراشدية عدد الوفيات في الحوادث تلتها بردبي ثم جبل علي في ثلاث أعوام السابقة.

من جهة أخرى كشفت شرطة دبي عن ارتفاع عدد المستفيدين من البرامج التوعوية في 3 سنوات بواقع 25675 مستفيداً في 2020، و12130 مستفيداً في 2019، و8935 مستفيداً في 2018.

وأشارت إحصائيات شرطة دبي إلى تصدر الانحراف المفاجئ أسباب الحوادث المتسببة بوفيات بنسبة 27.7% في ثلاث سنوات وعدم ترك مسافة أمان كافية 18.8% وعدم تقدير مستخدمي الطريق 14.9%أسباب الحوادث المرورية المسجلة.

و تسبب الانحراف المفاجئ بعدد 28 وفاة في ثلاث سنوات موزعة على ثماني وفيات في 2020 في حين تم تسجيل 10 وفيات في 2019 مقابل 10 وفيات في 2018

كما تم تسجيل 19 وفاة نتيجة عدم ترك مسافة أمان في ثلاث سنوات، موزعة على 7 وفيات في 2020 وعدد خمس وفيات في 2019 وعدد سبع وفيات في 2018.

وسجلت 15 وفاة نتيجة عدم التقدير لمستخدمي الطريق بواقع أربع وفيات في 2020، ست وفيات في العام الماضي وخمس وفيات في 2018.

وجاء الإهمال وعدم الانتباه في المرتبة الرابعة بعدد 11 وفاة في ثلاث سنوات بواقع ست وفيات في 2020 وعدد ثلاث وفيات في 2019 وحالتي وفاة في 2018.

كما تسببت السرعة الزائدة بعدد ثلاث وفيات في ثلاث سنوات بمعدل وفاة في كل عام، أما الوقوف وسط الطريق فقد سجل أربع وفيات في 2019-2020 ولم تسجل أي وفيات في 2018، وتسببت أسباب مختلفة بتسجيل أربع وفيات أخرى.

في حين كشفت شرطة دبي عن انخفاض عدد وفيات حوادث انفجار الإطارات خلال فترة الصيف بنسبة 100% المسجلة خلال العامين الماضيين

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