الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة. وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 11:26 والمد الثاني عند 22:45. والجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

بحر عمان خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 08:20 الثاني عند الساعة 18:39. والجزر الأول عند الساعة 13:35 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.