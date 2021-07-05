شرطة أبوظبي تُحذر من عروض التداول في «العملات الرقمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من العروض التي تصل إلى الكثيرين من أفراد المجتمع خلال الفترة الأخيرة والتي تعرض خدمات التداول في «العملات الرقمية المشفرة»، داعية الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإغراءات والوعود بتحقيق مكاسب مالية سريعة وخيالية.وحث اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، في إطار حملة «خلك حذر» الجمهور على ضرورة عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو الانصياع للمكالمات والرسائل والإعلانات مجهولة المصدر، والتي غالباً ما تدعي بأنها شركات أو منصات مرخصة لتداول العملات الرقمية المشفرة.

وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون بإغراء العملاء بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال تداول العملات الرقمية المشفرة ومن خلال استلام تحويلات مالية من مصادر مشبوهة، مشدداً على ضرورة عدم شراء وتداول هذه العملة الإلكترونية، والتي تعد وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط.

ومن جهته أكد العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، اهتمام شرطة أبوظبي بتحذير جميع شرائح المجتمع من مخاطر الوقوع في أيدي النصابين، مؤكداً الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة، بتدابير احترازية أمنية متقدمة، مؤكداً تضافر جهود جميع الإدارات المعنية في شرطة أبوظبي للتصدي لهذه الجرائم مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.