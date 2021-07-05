الامارات | 8 أسباب للحوادث المرورية المسببة للوفاة في فترة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب للحوادث المرورية المسببة للوفاة في فترة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مجلس المرور الاتحادي، ثمانية أسباب لحوادث المرور خلال فترة الصيف، والتي تتسبب في الوفيات، وتصدرها «الانحراف المفاجئ» للمركبة، حيث يسهم بنسبة 27.7% من الوفيات، يليه عدم ترك مسافة كافية بنسبة 18.8%، وعدم التقدير لمستخدمي الريق بنسبة 14.9%، ثم انفجار الإطارات بنسبة 3%.

جاء ذلك في العرض التقديمي، خلال إطلاق حملة التوعية المرورية الموحدة الرابعة لعام 2021؛ تحت شعار «صيف مروري آمن»، والتي تهدف إلى نشر وتنمية الوعي المروري لدى شرائح المجتمع كافة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لمستخدمي الطريق، والمساهمة في تقليل عدد حوادث الوفيات والإصابات جراء المخالفات المرورية.

وأفاد مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، بأن مؤشر الوفيات بسبب الحوادث المرورية انخفض من 30 وفاة لكل 100 ألف من السكان على مستوى الدولة، قبل 15 عاماً إلى ثلاث أو أربع وفيات حالياً، مشيراً إلى أن الإمارات من الدول التي تتباهى بها الأجيال، بعد أن كانت من بين الدول التي تعاني من مؤشر وفيات الطرق.

وأضاف الزفين أن استراتيجية وزارة الداخلية تهدف إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، مشيراً إلى فترة الصيف تساهم بنسبة تراوح بين 25% إلى 30% من وفيات الطرق بشكل عام على مستوى الدولة، حيث إن أول عامل في ذلك هو ارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم فإن الاعتناء بالمركبة وصيانتها يسهم في تقليل وقوع الحوادث المرورية، ومن ثم تقليل الوفيات.

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