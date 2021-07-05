الامارات | شرطة أبوظبي تُحذر من عروض التداول في «العملات الرقمية المشفرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُحذر من عروض التداول في «العملات الرقمية المشفرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يوليو 2021

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من العروض التي تصل إلى الكثيرين من أفراد المجتمع خلال الفترة الأخيرة، والتي تعرض خدمات التداول في «العملات الرقمية المشفرة»، داعية الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإغراءات والوعود بتحقيق مكاسب مالية سريعة وخيالية.

وحث مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي في إطار حملة «خلك حذر» الجمهور على ضرورة عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو الانصياع للمكالمات والرسائل والإعلانات مجهولة المصدر والتي غالبًا ما تدعي بأنها شركات أو منصات مرخصة لتداول العملات الرقمية المشفرة.

وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون بإغراء العملاء بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال تداول العملات الرقمية المشفرة ومن خلال استلام تحويلات مالية من مصادر مشبوهة مشدداً على ضرورة عدم شراء وتداول هذه العملة الإلكترونية، والتي تعد وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط.

وكشفت أن أساليب الخداع التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا مثل الوعود البراقة بالثراء السريع وتحقيق مكاسب مالية هائلة عند تداولهم للعملات الرقمية المشفرة منوهًا بأن قلة الوعي لدى البعض بالمخاطر الكامنة في تداول العملات الرقمية والتي قد تساعد أشخاص مشبوهين في تنفيذ عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والقرصنة مؤكدا بأن المعاملات المالية الإلكترونية لا تخضع للمراقبة مما يجعلها محفوفة بقدر كبير من المخاطر لافتاً إلى التذبذب الخطير في أسعار العملات الرقمية تجعل من المستحيل تقديم ضمانات حماية للمستثمرين ولذا تقوم الجهات المختصة في الدولة ومن بينها أجهزة الشرطة بتحذير المتعاملين والمستثمرين من المخاطر التي قد تواجههم.

وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية العقيد راشد خلف الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتحذير جميع شرائح المجتمع من مخاطر الوقوع في ايدي النصابين، مؤكداً الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة مؤكدا تضافر جهود جميع الإدارات المعنية في شرطة أبوظبي للتصدي لهذه الجرائم مهما اختلفت اشكالها وانواعها وطرق ارتكابها.

وناشد الجمهور بتعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي، للابلاغ عن اية محاولات احتيالية من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828 والتي تتعامل مع بلاغاتهم في سرية تامة بما يسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، والوقاية من أخطار الجرائم بشتى أنواعها.

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