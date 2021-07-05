الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس قبرص في ضحايا حرائق الغابات

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس قبرص في ضحايا حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسياديس وذلك في في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شمال مدينتي ليماسول ولارنكا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى رئيس جمهورية قبرص.

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