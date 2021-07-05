الامارات | رهف الدليمي: سر النجاح والتفوق يبدأ من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن رهف الدليمي: سر النجاح والتفوق يبدأ من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الطالبة رهف مشتاق جبار الدليمي، الحاصلة على المركز الأول في المسار المتقدم، من مدرسة الرؤية الخاصة في أبوظبي، إنها تطمح إلى استكمال حلمها بالدراسة الجامعية في كلية الطب. وقالت إن تفوقها ونجاحها خلال العام الدراسي، جاءا نتيجة ما بذلته من جهد ومثابرة على الدراسة والمذاكرة، ودعم أسرتها التي وفرت لها البيئة المناسبة لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي، موجهة رسالة إلى جميع طلاب الدولة، بالعمل الجاد والسعي نحو التفوق والتحصيل العلمي المستمر خلال مسيرتهم الدراسية.

ونوهت بما وفرته الدولة من ممكنات وتسهيلات خلال الدراسة عن بُعد، مشيرة إلى أن «هذه التجربة علمتني معاني الصبر والتحمل، وكيفية التغلب على التحديات الدراسية التي يمكن أن نواجهها مستقبلاً». وأكدت أن سر النجاح أيضاً متابعة الدروس باستمرار طوال العام، وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تعزز الجانب النفسي لدى الطالب.

وأعربت عن سعادتها لكونها من أوائل الدولة في الثانوية العامة، وقالت إن هذا التفوق سيدعمها في استكمال دراستها الجامعية بالروح والمثابرة نفسها.

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