الامارات | عبدالرحمن النعيمي: التركيز سبب تفوقي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن النعيمي: التركيز سبب تفوقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الطالب عبدالرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي (17 سنة)، الحاصل على المركز الأول، التعليم الحكومي- مسار النخبة، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية- رأس الخيمة بنين، لـ«الإمارات اليوم» إن سر تفوقه في الثانوية العامة هو تركيزه في الحصص الدراسية عن بُعد، حيث إن الدراسة عن بُعد خلال العامين الماضيين منحته الراحة والهدوء والوقت الكافي لفهم جميع المواد.

وأوضح أنه لم يكن يضيّع وقته، وهذا ما جعله يدرس بمفرده في المنزل دون مساعدة أي أحد، وقال: «الهدوء والتركيز في الحصص أسهما في تفوقي وحصولي على أعلى الدرجات».

وأضاف: «أطمح إلى دراسة علوم الكمبيوتر في جامعة خليفة والتعمق في الذكاء الاصطناعي، إذ أحب هذا التخصص لأنه الأكثر متعة»، مشيراً إلى أنه كان يدرس خمس ساعات يومياً في أيام الامتحانات النهائية من أجل التفوق والحصول على المركز الأول.

ولفت إلى أن من أكثر المواد سهولة في الامتحان كانت مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، ومن أصعبها مادة اللغة العربية، لأنها كانت تحتاج لوقت طويل لدراستها وفهمها والإجابة عن أسئلتها التي جاءت من خارج المنهج الدراسي، مضيفاً أن والديه وفرا له الراحة طوال العام الدراسي وشجعاه على التركيز والدراسة، وكان لهما الفضل في تفوقه.

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