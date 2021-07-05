الامارات | ميرة الزعابي: مراجعة الدروس بعد انتهاء الحصة سر تفوقي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرة الزعابي: مراجعة الدروس بعد انتهاء الحصة سر تفوقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الطالبة ميرة علي صالح الزعابي، الحاصلة على المركز الأول- المسار المتقدم التقني، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فلج المعلا- بنات، يرجع إلى حرصها على مراجعة دروسها أولاً بأول بعد انتهاء الحصص الدراسية، وإجراء المشروعات والواجبات المنزلية دون تأخير من أجل ترسيخ المعلومة في رأسها، وعدم نسيانها وفهمها ومراجعتها مع المعلمين.

وأوضحت أنها كانت تدرس بشكل مستمر من أجل الحصول على أعلى الدرجات والوصول إلى مرتبة التفوق لرفع رأس والديها وأسرتها، مشيرة إلى أنّ أصعب مادة واجهتها في الامتحانات كانت مادة اللغة العربية لأنها مبنية على الاستنتاجات، إضافة إلى بعض المواد الأدبية، مشيرة إلى أنها تحب المواد العلمية خصوصاً مادة الأحياء التي قربتها من العلوم الطبية وجعلتها تختار دراسة الهندسة الحيوية الطبية عند دخولها الجامعة.

وأضافت أن تفوقها في المواد العلمية خصوصاً مادة الأحياء ساعدها على اختيار تخصصها الجامعي، لأنه مرتبط بالبرمجة الطبية وأن هدفها مساعدة المرضى وأن تصبح طبيبة متميزة بالدولة، لافتة إلى أنه لا يوجد من أسرتها من هو خريج طب، لذلك تطمح إلى أن تكون أول طبيبة في أسرتها، وأكدت أن المعلمات كان لهن الفضل في تفوقها بسبب تشجيعهن لها وشرحهن أي مسألة صعبة في المواد الدراسية.

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