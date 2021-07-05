الامارات | فاطمة الشعملي: التعليم الافتراضي منحني الوقت الكافي للدراسة

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الشعملي: التعليم الافتراضي منحني الوقت الكافي للدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الطالبة فاطمة صالح سالم الشعملي، من مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات في دبي، التي حققت المركز الأول على مستوى الدولة في المسار العام: «أرغب في دراسة تخصص الرياضيات في الجامعة، حتى أكون معلمة لهذه المادة»، مضيفة أن «التعليم الافتراضي» أتاح لها فرصة كبيرة من الوقت للمذاكرة ومراجعة دروسها بشكل جيد.

وأكدت أنها شعرت بسعادة غامرة حينما علمت بتفوقها من خلال تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على «تويتر».

ووجهت شكرها إلى والديها ومعلميها على الدعم اللامحدود الذي حظيت به من قبلهم.

وأوضحت أن نظام التعليم الافتراضي، وفّر جهداً ووقتاً كبيرين على الطلبة، حيث لم يعد الطالب يقضي أكثر من ثلاث ساعات يومياً تقريباً في الذهاب إلى المدرسة والإياب منها، مشيرة إلى أنها كانت دائمة التواصل مع معلميها للاستفسار عن أي شيء في المواد الدراسية، لا تستطيع فهمه بمفردها.

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