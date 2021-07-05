الامارات | هند الجناحي: أرغب في دراسة الطب

شكرا لقرائتكم خبر عن هند الجناحي: أرغب في دراسة الطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الطالبة هند محمد حسن الجناحي، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي، الحاصلة على المركز الأول لمسار النخبة، بأنها ترغب في دراسة الطب بالجامعة. وعبرت عن سعادتها بخبر تفوقها من خلال تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على «تويتر».

وذكرت أنها كانت تتوقع تصدرها بفضل اجتهادها ودعم والديها لها، لافتة إلى أنها تعلمت من والدها الذي ابتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، ووالدتها التي تعمل معلمة فيزياء منذ أن كانت تدرس في الصف الثالث الابتدائي، الاستقلالية والاعتماد على النفس والمثابرة والعمل على النجاح تحت أي ظرف.

وقالت إنها كانت متفوقة طوال مراحل دراستها، ووجدت الدعم الكامل من معلماتها وإدارتها المدرسية حتى نالت هذا المركز من التفوق، مشيرة إلى أنها تعتزم دراسة الطب لتأثرها بخالتها التي تعمل في مجال الجراحة، وباتت شغوفة بعملها عاماً تلو الآخر، ما دفعها إلى القراءة عن هذا التخصص بشكل كبير.

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