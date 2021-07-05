بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي «الإمارات» و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس، البروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والوفد المرافق له. وتمّت خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المُمكّنة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجالات التعاون البحثي، والتعيينات والتبادل المُشترك لأعضاء هيئة التدريس، ومبادرات ريادة الأعمال، وتقديم برامج الدراسات العليا للطلاب المتفوّقين. وثمّن معالي زكي نسيبة إنجازات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تُعدّ أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المُتخصّصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، والمؤسسة العلمية الرائدة في مجال تعليم وبحوث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية هذا التعاون بين الجامعتين في التركيز على تقديم حلول للمشكلات في مجالات التعلم الآلي والتفكير والاستنتاج.