شرطة دبي تعتمد مبادرتين لمجلس طلبة الجامعات والكليات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، إلى فتح آفاق التفكير الإبداعي دون حدود أو حواجز، وأضاف: «أطلقوا العنان لأفكاركم وستجد الأفكار سبيلها للنجاح»، مؤكداً أن شرطة دبي داعمة لكل فكرة إبداعية تخدم الأمن والأمان، وتعزز من منظومة العمل الشرطي، وتخدم المجتمع، وترفع من جودة الحياة في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بأعضاء المجلس في مبنى المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والذي اعتمد فيه إنشاء تطبيق «لايف تبس»، ومبادرة «تعليم أبنائكم أمانة»، وذلك بحضور العميد أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والمقدم الدكتور منصوري البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المُشرف العام على مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وشما المري رئيسة المجلس، ونائبتها حصة الشرقي، وعواطف السويدي، المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية. واعتمد معالي الفريق عبدالله المري، مبادرتين لمجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، لدعم الخطة الاستراتيجية للمجلس 2021 -2023، تمثلت الأولى بتحويل منصة «لايف تبس» إلى تطبيق ذكي، وهي أول منصة توعوية مرئية على مستوى الدولة لتثقيف ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة، فيما تمثلت المبادرة الثانية بإطلاق «تعليم أبنائكم أمانة» الهادفة لتطوير المهارات الخاصة بأبناء العاملين في شرطة دبي.