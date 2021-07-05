عقدتها «الوقاية والسلامة» بالشارقة.. برامج توعية للوقاية من الحوادث

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

عقدت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة سلسلة من برامج التوعية التي تهدف لوقاية الأفراد من الحوادث، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك عملاً برؤيتها الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار.

وقدمت عائشة الزدجالي، أخصائية التدريب بهيئة الوقاية والسلامة، خلال الأسبوع الثاني من حملة (السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات) برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف طلاب جامعة الشارقة، يتضمن سبل الوقاية خلال التواجد في الحرم الجامعي في ظل جائحة كوفيد –19.

كما تم تدريب (17) متدرباً من أصحاب الهمم على إجراءات الإسعافات الأولية .

وبدورها، عرضت منى لرضي أخصائي تدريب بالهيئة البرنامج التدريبي (إجراءات الوقاية والصحة والسلامة المهنية)، بالتعاون مع مركز شباب أم القيوين، استفاد منها (124) متدرباً من الجمهور العام. وطرحت مريم السويدي فني مختبر في إدارة المختبرات المركزية ببلدية الشارقة، إحدى خريجي الدبلوم المهني لإعداد مدربي الصحة والسلامة المهنية، البرنامج التدريبي (السلامة في المختبرات)، والذي تم طرحة على مدار يومين، حيث استهدفت الورشة موظفي إدارة المختبرات المركزية ببلدية الشارقة، وشمل البرنامج (44) متدرباً.

وقال الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، إن الهيئة تتعاون بشكل دائم مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في سبيل رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع، وتعمل مع مختلف الجهات لتحقيق رؤيتها الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار، وذلك لمواجهة الأخطار المحيطة، ووضع الخطط الاستباقية التي من شأنها وقاية الأفراد وحمايتهم من الحوادث المحتملة.