الامارات | %74 من سكان الدولة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن %74 من سكان الدولة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» من إجمالي السكان 74%، ووصلت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح من إجمالي السكان 64%.

فيما كشفت وكالة «بلومبيرغ» العالمية أن دولة الإمارات أصبحت الدولة الأكثر تلقيحاً ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وفقاً لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وأوضحت الوكالة أن الإمارات تفوقت على سيشيل، لتصبح الأكثر تلقيحاً ضد «كوفيد-19»، حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن هذا الإنجاز العالمي الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، كما يعد بمثابة شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها دولة الإمارات، وتواصل تحقيق أهدافها يوماً بعد يوم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تقديم 29 ألفاً و969 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، 15 مليوناً و534 ألفاً و207 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 254 ألفاً و639 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1599 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 639 ألفاً و476 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1834 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1570 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

• 1599 إصابة جديدة بالفيروس، وثلاث حالات وفاة.

حجر 7 أيام للمطعّمين القادمين إلى أبوظبي من «دول غير خضراء»

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫«كورونا» في إمارة أبوظبي، عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم الإثنين الموافق الخامس من يوليو 2021.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويتطلب من المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول، وفحصاً إضافياً في اليوم السادس، من دون الحاجة إلى الحجر الصحي،‬ أما بالنسبة للمطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة سبعة أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البروتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم على تطبيق «الحصن».

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعّمين، فتتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول من دون الحاجة إلى الحجر الصحي، ‬بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس وفي اليوم الـ12.

بينما يتوجب على غير المطعّمين، من مواطنين ومقيمين، القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 12 يوماً، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) آخر في اليوم الـ11.

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