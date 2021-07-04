تفاهم بين شرطة دبي و «تاليس»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة تاليس، بهدف تعزيز التعاون والتواصل فيما بين الطرفين لتطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب شركة تاليس برنارد رو المدير التنفيذي للشركة. ورحب العبيدلي، بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات التخصصية والشركات العالمية.

وقال: تأتي الاتفاقية للمساهمة في تعزيز القطاع الأمني في شرطة دبي ورفده بمختلف التقنيات والممارسات والمعارف، ما يضمن الاستمرارية في تطوير العمل، كما أنها تعمل على تطوير الأنشطة المشتركة بين شرطة دبي وشركة تاليس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال برنارد رو، المدير التنفيذي للشركة: «ستعمل تاليس وشرطة دبي على تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق أهداف شرطة دبي وهدف شركة تاليس المتمثل في شعارها «معاً على بناء مستقبل يمكننا الوثوق به جميعاً».