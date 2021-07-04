الامارات | العثور على طفل متوفى داخل سيارة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفل متوفى داخل سيارة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة حادثة وفاة طفل ذو ثمانية أعوام من الجنسية الآسيوية، الى النيابة العامة بالشارقة، بعد أن تغيب عن منزل والديه عصر يوم الأحد الماضي، وعثر عليه بداخل مركبة كانت متوقفه بجوار منزلهم ولم يقم صاحبها بإغلاق أبوابها.

وتفيد التحقيقات المبدئية، أن الطفل قد دخل للمركبة بغرض اللعب، ولم يتمكن من الخروج بعد إغلاق الباب، حيث فارق الطفل الحياة نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة وبقائه بلا تهوية لساعات طويلة؛ وأشار المختبر الجنائي أنه لا توجد شبهة جنائية في حيثيات القضية.

وأكد شرطة الشارقة أهمية تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، بعدم الاغفال عنهم واتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من وقوع مثل هذه الحوادث، ومنها أحكام إغلاق أبواب المركبات قبل مغادرتها، وعدم تركها مفتوحة، فالأطفال لا يستشعرون عادة بالمخاطر التي قد تحيط بهم، نتيجة ضعف إدراكهم؛ فحمايتهم مسؤولية.

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