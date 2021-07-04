الامارات | سحب ركامية ممطرة على مناطق في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ركامية ممطرة على مناطق في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر قد تمتد الى بعض المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً الى متوسط وسيحدث المد الأول عند 10:02 والمد الثاني عند 22:10

والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:25.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويحدث المد الأول عند 17:58 والثاني عند الساعة 08:20 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والجزر الثاني عند الساعة 01:22.

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