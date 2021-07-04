الامارات | وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 إلى 74% من إجمالي السكان

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 إلى 74% من إجمالي السكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 من إجمالي السكان 74%.

ووصلت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح من إجمالي السكان 64%.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news