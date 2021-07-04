الامارات | الحاصلة على المركز الأول لمسار النخبة هند الجناحي: أرغب في دراسة الطب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلة على المركز الأول لمسار النخبة هند الجناحي: أرغب في دراسة الطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الطالبة هند محمد حسن الجناحي، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي، الحاصلة على المركز الأول لمسار النخبة، بأنها ترغب في دراسة الطب بالجامعة.

وعبرت عن سعادتها بخبر تفوقها من خلال تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابة على "تويتر".

وذكرت أنها كانت تتوقع تصدرها بفضل اجتهادها ودعم والديها لها، لافتة إلى انها تعلمت من والدها الذي ابتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، ووالدتها التي تعمل معلمة فيزياء منذ ان كانت تدرس في الصف الثالث الابتدائي، الاستقلالية و الاعتماد على النفس و المصابرة و العمل على النجاح تحت أي ظرف.

وقالت إنها كانت متفوقة طوال مراحل دراستها، ووجدت الدعم الكامل من معلماتها وادارتها المدرسية حتى نالت هذا المركز من التفوق، مشيرة الي انها تعتزم دراسة الطب لتأثرها بخالتها التي تعمل في مجال الجراحة و باتت شغوفة بعملها عام تلو الاخر، ما دفعها للقراءة عن هذا التخصص بشكل كبير.

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