الامارات | الطالب عبد الله سالمة: حصل على 99.16% مسار متقدم وبالمركز الثاني على مستوى رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب عبد الله سالمة: حصل على 99.16% مسار متقدم وبالمركز الثاني على مستوى رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الطالب السوري عبد الله عبد الهادي سالمة، من مدرسة الجزيرة الحمرا برأس الخيمة، على معدل 99.16% مسار متقدم وعلى المركز الثاني في امتحانات الثانوية العامة برأس الخيمة، وقال سالمة لـ الإمارات اليوم"، نجحت في تحقيق هدفي الذي وضعته منذ بداية العام الدراسي بأن أكون من أوائل المتفوقين في الثانوية العامة.

وأوضح، منذ بداية العام الدراسي الماضي، وضعت خطة لمراجعة دروسي وأتدرب على الأسئلة في جميع المواد الدراسية، حيث كنت أدرس خمس ساعات يوميا، لمتابعة ومراجعة الحصص الدراسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق لديه بين التعليم عن بعد التعليم الواقعي لأن وزارة التربية والتعليم فعلت المنصات التعليمية وكان الأمر بالنسبة له طبيعي وسهل للغاية.

وأضاف، أن من أسهل وأفضل المواد الدراسية كانت مادتي الرياضيات والفيزياء ومن أصعبها مادة اللغة العربية، لافتاً إلى أنه كان يتحدى نفسه في دراسة تلك المواد للحصول فيها على أعلى الدرجات في نهاية العام الدراسي.

وأشار إلى أنه ينوي دراسة هندسة الكمبيوتر واستكمال دراسته بالذكاء الاصطناعي، لأنه التخصص الأكثر طلبا في سوق العمل، مضيفاً أن والديه وأفراد أسرته وفروا له الراحة والهدوء طوال العام الدراسي من أجل التفوق في امتحانات الثانوية العامة، مهدياً تفوقه إلى مدير مدرسته وجميع الكوادر التعليمية التي ساهمت في نجاحه، وإلى والديه اللذان عملا على تحقيق حلمه ووفرا له جميع الإمكانيات التقنية والعلمية للحصول على المركز الثاني في إمارة رأس الخيمة.

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